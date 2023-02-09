لمحة عن أكثر الزلازل فتكًا بالعالم في القرن الحادي والعشرين

الف القتلى وملايين النازحين ودمرت البنية التحتية، السنوات الـ 23 الماضية شهدت الكثير من الدمار من الهزات الأرضية في جميع أنحاء العالم

تركيا - سوريا (2023) - ما يقارب الـ 20000 قتيل

6 شباط/فبراير: ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا يوم الاثنين ، مما أدى إلى تدمير المدن بينما مات الآلاف أو أصيبوا أو نزحوا. ومع اقتراب عدد القتلى من 20 ألف يوم الخميس ، يعد هذا الزلزال بالفعل من بين أكثر الزلازل دموية في القرن الحادي والعشرين.

وقع الزلزال قرب مدينة غازي عنتاب التركية، التي يقطنها نحو مليوني نسمة. أعقبها زلزال أصغر بقليل بلغت قوته 7.5 درجة والعديد من توابع الزلازل، دمرت الزلازل أجزاء كاملة من المدن الرئيسية في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا التي دمرتها الحرب.

يتلاشى الأمل في العثور على المزيد من الناجين بسرعة حيث يبحث رجال الإنقاذ الذين يعملون في البرد والثلوج عن أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

نيبال (2015) - 9000 قتيل:

25 نيسان/ابريل: ضرب زلزال قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وسط نيبال، مما أدى إلى حدوث انهيارات ثلجية وانهيارات أرضية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا. مات ما يقرب من 9000 شخص وشرد الملايي ، في حين تحول أكثر من مائة نصب تذكاري إلى أنقاض - بما في ذلك المعابد القديمة والقصور الملكية.

اسوشيتد برس عناصر من الجبهة الداخلية خلال عملية انقاذ جراء انهيار مدرسة في حولون بمركز اسرئيل بسبب هزة ارضية عام 2012

اليابان (2011) - 18500 قتيل:

11 آذار /مارس: ضرب زلزال هائل بلغت قوته 9.0 درجة اليابان، مما أدى إلى تسونامي شاهق أدى إلى تدمير المجتمعات على طول الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

تم التأكد من وفاة أو فقد أكثر من 18000 شخص وتشريد عشرات الآلاف، حيث غطى الانهيار النووي الذي أعقب ذلك في محطة فوكوشيما دايتشي النووية المناطق المجاورة بالإشعاع، مما جعل بعض المدن غير صالحة للسكن لسنوات.

AP Photo/Koji Sasahara زلزال اليابان

هايتي (2010) - 200 ألف قتيل:

12 كانون الثاني/يناير: زلزال بقوة 7.0 درجات دمر العاصمة بورت أو برنس والمنطقة المحيطة بها ، مما أدى إلى عزل البلاد عن بقية العالم لمدة 24 ساعة ، وأودى بحياة أكثر من 200000 شخص ، وترك 1.5 مليون بلا مأوى، وحطم الكثير من مناطقها. البنية التحتية الضعيفة بالفعل. بعد أشهر، ضرب هايتي أيضًا وباء الكوليرا الذي أحدثته قوات حفظ السلام النيبالية التي جاءت بعد الزلزال، مما أدى إلى وفاة 10 آلاف شخص آخر.

الصين (2008) - 87000 قتيل:

12 أيار/مايو: لقي أكثر من 87000 شخص، من بينهم أكثر من 5300 طالب، مصرعهم أو فقدهم عندما ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

الهند وباكستان (2005) - 75000 قتيل:

8 تشرين الأول/اكتوبر: زلزال قوته 7.6 درجة خلف أكثر من 75000 شخص ، الغالبية العظمى منهم في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية الباكستانية وولاية كشمير. كما نزح حوالي 3.5 مليون شخص.

جنوب شرق آسيا (2004) - 230 ألف قتيل:

26 كانون الأول/ديسمبر: ضرب زلزال قوته 9.1 درجة قبالة ساحل جزيرة سومطرة، مما تسبب في حدوث تسونامي بلغت سرعتها حوالي 435 ميلاً في الساعة وصلت إلى ارتفاع 100 قدم - أدت إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص، بما في ذلك 170 ألف شخص في إندونيسيا وحدها.

(Zeng Lang/Xinhua via AP) زلزال وقع في بلدة شوانغخه بمقاطعة تشاننينغ في مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، الإثنين 17 يونيو، 2019.

إيران (2003) - 31000 قتيل:

26 كانون الأول/ديسمبر: زلزال قوته 6.6 درجة في جنوب شرق إيران دمر مدينة بام القديمة المبنية من الطوب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 ألف شخص.

تضرر ما يقرب من 80 في المائة من البنية التحتية لمدينة بام، وانهارت القلعة الصحراوية التي كانت تعتبر في يوم من الأيام أكبر مبنى من الطوب في العالم.

الهند (2001) - 20000 قتيل:

26 كانون ثاني/يناير: زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب ولاية غوجارات بغرب الهند، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتدمير عشرات المباني.