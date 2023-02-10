بلدية برشلونة تعلّق مؤقتًا اتفاقية التوأمة مع تل أبيب وتجمّد العلاقات مع إسرائيل

وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار برشلونة مقاطعة إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار مدينة برشلونة الإسبانية قطع علاقاتها مع إسرائيل. وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان الوزارة تدعو المدن الاخرى لاتخاذ خطوات مماثلة "معتبرة ان هذه الخطوة تضغط على حكومة اسرائيل لوقف كافة الاجراءا الأحادية بقوانينها التي تقوض فرص السلام ".

وأعلنت رئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو، يوم الأربعاء، عن تجميد كافة العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، بما في ذلك إلغاء اتفاقية التوأمة بين المدينة وتل أبيب، ردا على "ارتكاب إسرائيل انتهاكات ضد الفلسطينيين" بحسب قول كولاو.

وقالت كولاو في مؤتمر صحفي: "لقد طالبت أكثر من 100 منظمة وأكثر من 4000 مواطن، بالدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين، ولهذا السبب، بصفتي رئيس البلدية، أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة بأنني جمدت العلاقة المؤسسية بين برشلونة وتل أبيب".

وكان نشطاء من الأحزاب اليسارية ومن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS""، نجحوا بجمع تواقيع 5 آلاف مواطن من برشلونة على عريضة تطالب بإلغاء العلاقات بين برشلونة وتل أبيب.

وقالت كولاو في رسالتها إلى نتنياهو إن العريضة دعت رئاسة البلدية إلى "إدانة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ودعم المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية التي تعمل من أجل السلام، وإلغاء اتفاقية التوأمة بين برشلونة وتل أبيب".