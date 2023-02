وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأميركي سبل تنسيق جهود الإغاثة إثر زلزال تركيا وسورية

أفادت وكالة الأنباء القطرية، أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، "سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات إلى تركيا وشمالي سورية".

وقالت الوكالة، جرى خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش زيارة الوزير القطري "استعراض التعاون الثنائي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات إلى الأماكن المنكوبة".

وأضافت الوكالة، أن "الاجتماع تطرق لمستجدات محادثات الاتفاق النووي (الإيراني)، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان"، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.