سفيرة إسرائيل في إسبانيا، روديكا راديان جوردون، تعرضت لهجوم الأربعاء الماضي خلال محاضرة في جامعة في مدريد

تعرضت سفيرة إسرائيل في إسبانيا، روديكا راديان جوردون، لهجوم الأربعاء الماضي خلال محاضرة في جامعة في مدريد من قبل عشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

في مقطع فيديو تم تداوله الليلة الماضية (الجمعة) على مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا، يمكننا أن نرى كيف يتم إجلاء السفيرة إلى غرفة أمنية من قبل حراس أمن محليين وإسرائيليين بينما يطلق العشرات من النشطاء النار عليها، ولا أحد من رجال الأمن وجه سلاحه باتجاه المتظاهرين.

https://twitter.com/i/web/status/1624339961628459014 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكر مصدر في وزارة الخارجية أن الحادث كان عنيفا وخطيرا للغاية. وبحسب قوله ، بعد أن أرسلت الشرطة المحلية قوات إلى مكان الحادث وأجلت المتظاهرين ، استؤنفت محاضرة السفيرة.

وبحسبه، اتصل وزير الخارجية إيلي كوهين في ذلك المساء بالسفيرة في مدريد لتعزيز موقفها ضد المتظاهرين المتطرفين المناهضين لإسرائيل، وأشار بشكل إيجابي إلى أنها عادت واستمرت المحاضرة واستمر الحدث رغم المحاولة المروعة لمنعه بالعنف.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مدريد ردا على ذلك: "لقد صدمنا بعنف المتظاهرين المناهضين لإسرائيل، والذي تم توجيهه ضد السفيرة الإسرائيلية، في مؤتمر في جامعة كومبلوتنسي بمناسبة مرور 30 ​​عاما على عملية أوسلو للسلام. نحن نشكر العميده على قيادتها الحازمة والشجاعة لخطاب أكاديمي منفتح ومتوازن. نحن لا نشير إلى القضايا الأمنية بالسفارة ".