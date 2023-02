تعرضت سفيرة إسرائيل في إسبانيا، روديكا راديان جوردون، لهجوم الأربعاء الماضي خلال محاضرة في جامعة في مدريد من قبل عشرات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

في مقطع فيديو تم تداوله الليلة الماضية (الجمعة) على مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا، يمكننا أن نرى كيف يتم إجلاء السفيرة إلى غرفة أمنية من قبل حراس أمن محليين وإسرائيليين بينما يطلق العشرات من النشطاء النار عليها، ولا أحد من رجال الأمن وجه سلاحه باتجاه المتظاهرين.