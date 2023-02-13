الخارجية الروسية: في حال نشرت اليابان صواريخ بالقرب من الحدود فإن موسكو سترد على الفور

قال رودينكو، "في الواقع كثفت اليابان مؤخرًا بشكل حاد تحديث إمكاناتها العسكرية، وزيادة الأنشطة الخطرة بالقرب من الحدود الروسية"

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تتابع عن كثب تطور الإمكانات العسكرية لليابان.

وأضاف رودينكو لوكالة "سبوتنيك"، أنه في حالة وجود أي تهديدات لمناطق الشرق الأقصى، بما في ذلك نشر صواريخ تفوق سرعة الصوت على الجزر الحدودية اليابانية، فإن موسكو سترد على الفور وفقا لعقيدة الدفاع الروسية.

وقال رودينكو، "في الواقع كثفت اليابان مؤخرًا بشكل حاد تحديث إمكاناتها العسكرية، وزيادة الأنشطة الخطرة بالقرب من الحدود الروسية، بما في ذلك إجراء مناورات واسعة النطاق بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى، واختبار أنواع جديدة من الصواريخ والأسلحة التقليدية".

وأشار رودينكو إلى أن "قمنا مرارًا بتقديم احتجاجات شديدة في هذا الصدد للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية".

وشدد رودينكو، "سنواصل مراقبة تطور الإمكانات العسكرية لليابان عن كثب، وفي حالة وجود أي تهديدات أمنية محتملة لمناطقنا في الشرق الأقصى، سنتخذ على الفور إجراءات جوابية وفقًا لعقيدة الدفاع الروسية".