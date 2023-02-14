الرئيس الصيني يشيد بالتضامن بين بلاده وإيران في وجه وضعٍ عالمي "معقّد"

قال شي إنّ "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية"،

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ"التضامن" بين بلاده وإيران، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام إلى بكين.

واستقبل شي رئيسي، الذي يرافقه وفد اقتصادي وتجاري كبير، في قصر الشعب الضخم الذي تمّ بناؤه على حافة ساحة تيان انمين في قلب العاصمة بكين.

ونقلت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن شي قوله "في وجه المتغيّرات الحالية المعقّدة في العالم والزمان والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضًا وأبدتا تضامنهما وتعاونهما".

وقال شي إنّ "الصين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية"، وأضاف أنّ "الصين تدعم إيران في مقاومتها للأحادية والترهيب، وتعارض القوى الخارجية التي تتدخّل في الشؤون الداخلية لإيران وتقوّض أمن إيران واستقرارها".

كما شدّد شي على أنه "مهما تغيّر الوضع الدولي والإقليمي، ستعمل الصين بثبات على تطوير التعاون الودّي مع إيران".

وفي هذه السياق، أفادت قناة "سي سي تي في"، بأنّ البلدَين وقّعا عدّة اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات الزراعة والتجارة والسياحة وحماية البيئة والصحة والإغاثة في حال وقوع كارثة والثقافة والرياضة.

وتعتبر هذه أول زيارة دولة لرئيس إيراني إلى الصين منذ أكثر من 20 عاماً، كما أن الصين كانت قد وقعت في العام 2021 اتفاقية استراتيجية واسعة النطاق لمدة 25 عاماً مع إيران، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات قاسية تخنق اقتصادها.

ويواجه البلدان ضغوطاً اقتصادية بسبب موقفهما من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتهم الدول الغربية إيران بتقديم الدعم لروسيا في غزوها لأوكرانيا الذي بدأ قبل حوالى عام، عبر تزويدها بطائرات بدون طيار مسلّحة، الأمر الذي تنفيه إيران بشدّة.