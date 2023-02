الجيش الأميركي يؤكد أنه أسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في سوريا

أعلن الجيش الأميركي أنه أسقط طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في سورية أمس الثلاثاء، وقالت القيادة المركزية الأميركية على "تويتر"، إن "الطائرة المسيّرة كانت تحاول القيام باستطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سورية".

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنها "اعترضت المسيرة وأسقطتها حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي".