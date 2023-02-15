الجيش الأميركي يؤكد أنه أسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في سوريا

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنها "اعترضت المسيرة وأسقطتها حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي".

أعلن الجيش الأميركي أنه أسقط طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في سورية أمس الثلاثاء، وقالت القيادة المركزية الأميركية على "تويتر"، إن "الطائرة المسيّرة كانت تحاول القيام باستطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سورية".

وأضافت القيادة المركزية الأميركية أنها "اعترضت المسيرة وأسقطتها حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي".

https://twitter.com/i/web/status/1625676190877876225 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت واشنطن أن قاعدة التحالف الدولي في التنف جنوب شرقي سوريا تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، وكشفت القيادة المركزية الأميركية وقتها في بيان، أن "3 طائرات مُسيرة استهدفت القاعدة، وأن قوات التحالف أسقطت اثنتين منها".

وأشار البيان إلى أن الطائرة المسيرة الثالثة اصطدمت بالقاعدة، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر فصيل "جيش سوريا الحرة". وأكد بيان القيادة الأميركية أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي من أفراد القوات الأميركية.