إسبانيا: البرلمان يصادق على قانون يسمح بالتغيير الحر بين الجنسين بدءا من سن 16 عاما

حظي القانون بتصويت 191 نائبًا بينما صوت 60 نائباً ضده وامتنع 91 عن التصويت (هذا الحق أيضًا ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا)

صوت النواب الإسبان، اليوم الخميس، على قانون يسمح بالتغيير الحر للجنسين بدئا من 16 عاما، وحطي القانون بتصويت 191 نائبًا بينما صوت 60 نائباً ضده وامتنع 91 عن التصويت (هذا الحق أيضًا ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عامًا)، بموافقة الأوصياء القانونيين، وكذلك لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا، ويحصلون على الضوء الأخضر من العدالة.

وبهذه المصادقة تنضم إسبانيا إلى الدول القليلة التي تسمح بحق تقرير المصير بين الجنسين، مثل الدنمارك، وهي الدولة الأولى التي منحت هذا الحق في أوروبا في عام 2014، في وقت تتباطأ فيه الدول الأوروبية الأخرى بشأن هذا الموضوع المثير للجدل.

وقالت وزيرة المساواة الإسبانية عن حزب بوديموس، إيرين مونتيرو، أمام البرلمان "لقد اتخذنا اليوم خطوة عملاقة في الاعتراف بالتحديد الحر للهوية الجندرية"، حيث أطلقت الوزارة قانونا قانون "يزيل مرض المتحولين جنسيًا ويحظر أيضا علاج التحويل الذي يهدف إلى فرض العلاقات الجنسية بين الجنسين" واشارت إلى أن"هذا القانون يفي دينا تاريخيا للدولة إزاء مغايري الهوية الجنسية ويفض عنهم أي صفة مرضية"، منددة بـ"رهاب التحول الجنسي".

كما صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح قانون ينشئ "إجازة شهرية" غير مسبوقة في أوروبا ويعزز الحق في الإجهاض في المستشفيات العامة،

يأتي التصويت على هذا القانون في إسبانيا في وقت تتراجع فيه عدة دول ، والتي كان بعضها حتى الآن في طليعة الموضوع ، عن موقفها أو توخي الحذر. في السويد ، قررت السلطات قبل عام إنهاء العلاج الهرموني للقصر، إلا في حالات نادرة جدًا ، مشيرة إلى ضرورة توخي "الحذر". لقد توصلوا أيضًا إلى تقييد استخدام إزالة الثدي للفتيات المراهقات بشكل كبير.

ولذلك لن يكون من الضروري بعد الآن تقديم تقارير طبية تثبت خلل النطق الجنسي، أي الضيق الناجم عن عدم التطابق بين الجنس البيولوجي والجنس الذي يحدده الشخص، ودليل على العلاج الهرموني المتبع لمدة عامين، كما كان الحال كذلك. بعيدًا عن البالغين.

في فنلندا، تم اتخاذ قرار مماثل في وقت مبكر من عام 2020 بشأن العلاج بالهرمونات، بينما في فرنسا، دعت أكاديمية الطب إلى "الحذر الطبي الشديد" في علاج المرضى الصغار، وأبدت "تحفظها الكبير" على العلاجات الهرمونية. أخيرًا ، منعت المملكة المتحدة الشهر الماضي قانونًا اسكتلنديًا بشأن حقوق المتحولين جنسيًا ، مشابهًا للقانون الإسباني ، صوّت عليه برلمان إدنبرة في أواخر ديسمبر / كانون الأول بعد نقاش ساخن.