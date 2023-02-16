. وفي إطار مشاركته في المؤتمر سيلقي الوزير غالانت كلمة سيتطرق فيها إلى التهديد الإيراني وتأثيراته على الاستقرار العالمي

يغادر وزير الأمن الاسرائيلي يوآف غالانت مساء (الخميس) متوجها إلى ألمانيا حيث سيشارك في مؤتمر ميونخ للأمن. وفي إطار مشاركته في المؤتمر، سيلقي الوزير غالانت كلمة يتناول فيها التهديد الإيراني وآثاره على الاستقرار العالمي، ويشارك في حلقة نقاشية تتعامل مع اتفاقيات إبراهيم وتتعامل مع التحديات الإقليمية، جنبًا إلى جنب. ممثلين من البحرين والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

ومن المتوقع أن يلتقي الوزير جالانت خلال أيام المؤتمر بالعشرات من نظرائه وزراء الدفاع من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم وزراء الدفاع البريطاني والألمان واليوناني، حيث سيناقش معهم التحديات الأمنية للدول وفرص تعزيز التعاون.

في مؤتمر ميونيخ للأمن، يجتمع مئات الممثلين كل عام، بما في ذلك العديد من قادة الدول والوزراء جنبًا إلى جنب مع ممثلي معاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية، بهدف مناقشة تحديات الأمن العالمي وآثارها.