بايدن يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني في شأن المنطاد

بايدن: "سنعمل دائما على حماية مصالح الشعب الأميركي وأمنه"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنه يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني شي جينبيغ في شأن إسقاط سلاح الجو الأميركي ما قالت واشنطن إنه منطاد تجسس صيني متطور في وقت سابق هذا الشهر.

وقال بايدن في أول تصريحات علنية له منذ إسقاط المنطاد في 4 شباط/فبراير "آمل أن أتمكن من التحدث إلى الرئيس شي ... وأن نبحث هذه القضية في العمق".

وفيما شدد على أن الولايات المتحدة "لا تريد حربا باردة جديدة"، قال بايدن إنه "لم يعتذر عن إسقاط هذا المنطاد". وأضاف "سنعمل دائما على حماية مصالح الشعب الأميركي وأمنه".

ويسود قلق في الولايات المتّحدة منذ أن رُصد منطاد صيني أبيض كبير يحلّق فوق عدد من المواقع النووية السرية قبل أن يتم إسقاطه قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وعلى أثر هذه الواقعة، أجرى الجيش الأميركي تعديلا لمعايير ضبط أجهزة الرادار لتمكينها من رصد أجسام أصغر حجما، ما أسفر عن رصد ثلاثة أجسام طائرة إضافية غير محددة أمر بايدن بإسقاطها تباعاً، أحدها فوق آلاسكا وآخر فوق كندا والثالث فوق بحيرة هيورون في ميشيغن.

تقول الصين إن المنطاد كان مخصصا لأبحاث مرتبطة بالطقس، لكن المسؤولين الأميركيين يؤكدون أن لديهم أدلة قاطعة على أن المنطاد أرسل للتجسس.

وانعكس السجال توترا في العلاقات الدبلوماسية بين القوتين العظميين المتنافسين، ودفع وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإلغاء زيارة نادرة كانت مقرّرة إلى بكين.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل وقالت إن مناطيد أميركية حلقت فوق أراض صينية، وهو ما تنفيه إدارة بايدن. وميّز بايدن بين المنطاد الصيني والأجسام الثلاثة الأصغر الأخرى التي أسقطت في وقت لاحق.