فريق برشلونة لكرة القدم يبعث برسالة دعم لإسرائيل

ودعا لابورت ممثلي السفارة الإسرائيلية في إسبانيا إلى مباراة كرة القدم ضد فريق مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

بعد انتهاء شراكة التوأمة بين مدينة برشلونة مع مدينة تل أبيب في وقت سابق من شهر فبراير من قبل رئيسة البلدية أدا كولاو ، أرسل فريق كرة القدم الإسباني برشلونة بيان دعم لإسرائيل يوم الخميس.

وعليه قرر رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، خوان لابورتا، نقل رسالة دعم لإسرائيل بعد أن استشهدت كولاو بادعاءات بأن إسرائيل مذنبة بارتكاب "فصل العنصري" و "انتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان".

ودعا لابورتا ممثلي السفارة الإسرائيلية في إسبانيا إلى مباراة كرة القدم ضد فريق مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي وإعطاء ممثلي السفارة قمصان برشلونة.

في احتفال أقيم قبل المباراة ، شدد لابورتا على التزام النادي الطويل الأمد بعلاقات ممتازة مع دولة إسرائيل وشعب إسرائيل. وقدم الدبلوماسيون الإسرائيليون للابورتا العلم الإسرائيلي والدرع تقديراً لسنوات من الدعم لإسرائيل والصداقة والنشاط المشترك وبناء جسر بين الأمم من خلال الرياضة.

وكان مجلس مدينة برشلونة، قد رفض يوم الأربعاء، قرار العمدة أدا كولاو، الذي اتخذته الأسبوع المنصرم، بتعليق العلاقات مع تل أبيب بعد 25 عامًا من التوأمة، في تصويت رمزي. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة لن تجعل من الممكن التأثير على قرار رئيسة البلدية، خلال هذا التصويت، صوّت أعضاء مجلس البلدية من حزب العمدة، الذين يُطلق عليهم اسم "برشلونة مشترك" (اليسار الراديكالي)، لصالح اقتراح أدا كولاو.