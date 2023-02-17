الولايات المتحدة: "إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة لن تساعد في حل الدولتين"

"نحن نعتبر التوسع الاستيطاني عقبة في طريق السلام وعقبة في طريق حل الدولتين"

صرحت الولايات المتحدة (الجمعة) ببيان حازم ضد المستوطنات، بعد قرار الحكومة هذا الاسبوع بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتدريب البؤر الاستيطانية، عندما قالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيير: " ان الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من حدة التوتر وتضرر الثقة بين الجانبين وتقوض الاستدامة الجغرافية لحل الدولتين ".

في الوقت نفسه، علق نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدنيت فتال، على تقديم مشروع قرار الأمم المتحدة، والذي بموجبه على إسرائيل أن توقف على الفور جميع الأنشطة في المناطق، وقال: "لا نرى بالأمم المتحدة منتدى ذو فائدة لمناقشة هذه المسألة، فإنه شيء يحتاج كلا الجانبين للمناقشته والتفاوض والعمل على حله ".

وأضاف فتال"نحن نعتبر التوسع الاستيطاني عقبة في طريق السلام وعقبة في طريق حل الدولتين" ، ونرى في ذلك عملاً يقوض حل الدولتين. وبالمثل نعتقد أن هذا القرار لا يفيد في دعم الشروط اللازمة لحل الدولتين حتى يتوصل الطرفان إلى الحل".

يذكر انه، في بداية الأسبوع ، بعد يوم من قرار مجلس الوزراء، أدانت الولايات المتحدة هذه الخطوة. وأبلغت إسرائيل مسبقًا ان الأمريكيين غاضبون من هذه الخطوة، ويقول مسؤولون كبار في إسرائيل إن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل مسبقًا بنيتها إصدار إدانة علنية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين امس الخميس إن الولايات المتحدة “تشعر بانزعاج شديد” إزاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وقالت إن مثل هذا النشاط “يخلق معطيات على الأرض تقوض حل الدولتين”.