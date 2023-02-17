غالانت في مؤتمر ميونخ للأمن: إيران تجري مفاوضات مع 50 دولة حول صفقات السلاح

وقال في مؤتمر ميونيخ إن "النظام في طهران يزود دول أوروبا الشرقية مثل بيلاروسيا وفي والماضي فعل ذلك أيضا في أمريكا الجنوبية بفنزويلا "

حذر وزير الأمن الإسرائيلي يواف غالانت ، اليوم (الجمعة) ، من أن إيران تتفاوض بشأن تجارة السلاح مع عشرات الدول في العالم. وقال في مؤتمر ميونيخ إن "إيران تجري محادثات مع 50 دولة حول بيع الطائرات بدون طيار والصواريخ. وان النظام في طهران يزود دول أوروبا الشرقية مثل بيلاروسيا وفي والماضي فعل ذلك أيضا في أمريكا الجنوبية بفنزويلا ".

كل هذا يحدث عندما لا يزال هناك حظر أسلحة على إيران، لكن الحظر ينتهي في نهاية العام. يجب على المجتمع الدولي بناء بديل لحظر الأسلحة الدولي. لأن ايران تسعى بلا هوادة من أجل ابادة دولة اسائيل، واضاف وزير الأمن "ان ايران تهدد اسرائيل وليس اسرائيل وحدها بل تهدد ايضا أمن واستقرار اوروبا والعالم بشكل عام".

ودعا غالانت المجتمع الدولي إلى العمل معا لوقف صفقات السلاح واتخاذ "عقوبة فعالة". حسب قوله: "إذا كانت هذه هي الطريقة التي تتصرف بها إيران عندما لا تمتلك قدرة نووية، تخيل وضعًا يحتفظ فيه نظام آية الله يقاتل بترسانة نووية. هذا تهديد لا يطاق لأمن العالم. يجب أن نستخدم كل الوسائل الممكنة - لمنع إيران من امتلاك قدرة نووية ".

ووصل وزير الأمن الاسرائيلي يوآف غالانت (الخميس) إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن. وفي إطار مشاركته في المؤتمر، القى الوزير غالانت كلمة يتناول فيها التهديد الإيراني وآثاره على الاستقرار العالمي، وسيشارك في حلقة نقاشية تتعامل مع اتفاقيات إبراهيم وتتعامل مع التحديات الإقليمية، جنبًا إلى جنب. ممثلين من البحرين والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وإيطاليا.