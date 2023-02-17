بعد زيارة كوهين لأوكرانيا: تطور بقضية الوكالة اليهودية بروسيا

تطور مقلق في الإجراء القانوني لوزارة العدل الروسية ضد الوكالة اليهودية. ولأول مرة منذ بدء المحاكمة، رفضت قاضية في محكمة بموسكو اليوم (الجمعة) الاستجابة لطلب محامي الوكالة اليهودية بإرجاء مداولات المحكمة بقرار وقف أنشطة الوكالة في روسيا لشهرين، وقررت تعيين جلسة للمحكمة بوم الإثنين المقبل.

ويخشى مسؤولون في إسرائيل أن يكون هذا تحولاً في الموقف الروسي وربط ذلك بتوقيت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لأوكرانيا، معتبرين الرد الروسي على دفء العلاقات بين اسرائيل وكييف. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان هناك بالفعل اتصال مباشر بين الاثنين.

على أي حال، فإن التأجيل حتى يوم الاثنين يخلق توترًا وخوفًا في الوكالة اليهودية، من أن السلطات في روسيا هذه المرة مصممة على إغلاق الوكالة وتعود إلى اتجاهها السابق لتأجيل الأمر وإرسال الرسائل النصية.

وكانت وزارة العدل الروسية قدمت، في تموز/يوليو الماضي، طلبا إلى المحكمة في موسكو بتفكيك الوكالة اليهودية، التي تنشط في الدولة كمنظمة روسية مستقلة، وذلك بسبب خرقها القانون الروسي. وجاء ذلك في أعقاب انتقادات إسرائيلية، خاصة من جانب وزير الخارجية حينها، يائير لبيد، لروسيا على خلفية غزو أوكرانيا.