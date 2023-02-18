الولايات المتحدة تنهي عمليات البحث عن حطام المنطاد الصيني

قالت القيادة الشمالية للجيش الأميركي في بيان إن "البحث عن 2 من أصل 3 أجسام أخرى أسقطت بعد ذلك قد انتهى أيضا"

أعلنت الولايات المتحدة، أنها أنهت عملية البحث قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية لجمع أجهزة استشعار وغيرها من الحطام من منطاد مراقبة صيني أسقطته طائرة مقاتلة أميركية في 4 فبراير/شباط، ويقوم المحققون الآن بتحليل الحطام.

وقالت القيادة الشمالية للجيش الأميركي في بيان إن "البحث عن 2 من أصل 3 أجسام أخرى أسقطت بعد ذلك قد انتهى أيضا". وأضافت أن "آخر حطام منطاد صيني ، أسقطه صاروخ سايدويندر ، يتجه إلى مختبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي في فرجينيا لتحليله".

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "هناك كمية كبيرة من الحطام، بما في ذلك هيكل الحمولة بالإضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية والبصريات، وكل ما هو موجود الآن في مختبر مكتب التحقيقات الفدرالي في كوانتيكو"، وأوضح أن "الولايات المتحدة تعلمت الكثير بالفعل عن المنطاد من خلال مراقبته أثناء تحليقه فوق الولايات المتحدة"

وقال الجيش الأميركي إنه "يعتقد أنه جمع كل أجهزة الاستشعار والإلكترونيات ذات الأولوية للمنطاد الصيني بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من هيكله، وهي عناصر يمكن أن تساعد مسؤولي مكافحة التجسس على تحديد الطريقة التي ربما كانت بكين تجمعها وتنقل معلومات المراقبة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن الخميس الماضي أنه "يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني شي جينبيغ في شأن إسقاط سلاح الجو الأميركي ما قالت واشنطن إنه منطاد تجسس صيني متطور في وقت سابق هذا الشهر".

وبعد سلسلة من إسقاط أجسام مجهولة، أكد قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية، الجنرال جليندي فانهيرك، الأحد الماضي، أنه لا يستبعد أن تكون هذه الأجسام من خارج كوكب الأرض أو أي تفسير آخر.