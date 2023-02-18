قطر وفرنسا: مباحثات بشأن علاقات التعاون العسكري بين البلدين

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، خلال زيارة غير محددة المدة يجريها سالم بن حمد بن عقيل النابت، إلى باريس

أجرى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية سالم بن حمد بن عقيل النابت، ونظيره الفرنسي تييري بوركار، أمس الجمعة، مباحثات بشأن علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، خلال زيارة غير محددة المدة يجريها سالم بن حمد بن عقيل النابت، إلى باريس، حسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إنه "جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية استعراض علاقات التعاون العسكري بين الجانبين"، وأضاف البيان أن اللقاء تخلله، "توقيع محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية الفرنسية في دورتها الـ24".

وأكد البيان أنه إلى جانب هذا، شمل جدول أعمال الاجتماع "الاتفاق على العديد من الأنشطة والتمارين المشتركة، بجانب تبادل الخبرات التي ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".

يذكر أم اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية الفرنسية يُعقد سنويًا بالتناوب بين البلدين.