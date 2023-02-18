الولايات المتحدة تؤكد أن إيران خسرت فرصة العودة للاتفاق النووي

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي دانيال بنايم، "الإيرانيون خسروا فرصة العودة سريعا لتنفيذ كامل خطة العمل الشاملة المشتركة في سبتمبر/أيلول الماضي"

جددت الولايات المتحدة التأكيد اليوم السبت، أن طهران خسرت فرصة العودة سريعاً إلى الاتفاق النووي، في الوقت الذي لا تزال المفاوضات النووية مع إيران عالقة منذ أشهر.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي دانيال بنايم، "الإيرانيون خسروا فرصة العودة سريعا لتنفيذ كامل خطة العمل الشاملة المشتركة في سبتمبر/أيلول الماضي عندما أداروا ظهورهم للاتفاق الذي كان معروضا عليهم، والذي حظي بموافقة الجميع"، حسب موقع الحدث.

وأضاف دانيال بنايم، أن "هذه الخطة لم تعد على جدول أعمالنا لشهور مضت، إلا أنه يبقى لدينا الآن التزام الرئيس جو بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي"، وأشار إلى أن "التزام بايدن بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي أمر ثابت وباق بقوة".

وتابع دانيال بنايم، أنه "على الرغم من أن دول الخليج والولايات المتحدة تفضل الخيار الدبلوماسي المدعوم بالشراكة والتعاون الأمني القوي، فإن بايدن كان واضحا عندما أكد أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وأن الخيار العسكري سيظل الخيار الأخير".

أما في ما يتعلق بالتوتر الأميركي الصيني وتأثيره على دور واشنطن بشكل عام وفي المنطقة العربية، فقد قلل من أهمية فرضية فقدان الولايات المتحدة دورها التاريخي في المنطقة لحساب الصين، مؤكدا أن بلاده ملتزمة "بضمان أمن الشرق الأوسط بطريقة لا تستطيع أي دولة أخرى أن تنتهجها".