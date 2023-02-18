محمود عباس يطالب بلينكن بتدخل الولايات المتحدة السريع والفاعل للضغط على إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأميركي أنه سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة الأميركية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية

تحدث رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، وبحث الجانبان التصعيد والوضع الراهن في الضفة الغربية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أفادت بأن الاثنين بحثا أيضا "قرارات إسرائيلية" مخالفة لاتفاقيات الشرعية الدولية الموقعة "وتفاقم الوضع القائم على الأرض.

كما جرى بحث موضوع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس ضرورة الزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، كهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة.

وطالب عباس الإدارة الأميركية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أنه سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة الأميركية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية.