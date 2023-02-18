الولايات المتحدة تهاجم: روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

هاريس:"إن تصرفات روسيا في أوكرانيا هي “اعتداء على قيمنا المشتركة”

ألقت نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، كلمة اليوم (السبت) في المؤتمر الأمني ​​في ميونيخ، متهمة روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا. وأشارت هاريس إلى أن روسيا كانت مسؤولة عن "هجوم منهجي واسع النطاق" ضد أوكرانيا، وقدمت أدلة على الإعدام والاغتصاب والتعذيب والترحيل القسري ، وأحيانًا ضد الأطفال.

كانت السيدة هاريس من بين عدد من المسؤولين الغربيين ، بما في ذلك وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكين ، الذين أظهروا عزمًا ثابتًا على دعم أوكرانيا في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​السنوي قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الشامل.

وأشارت نائبة الرئيس إلى أنها حذرت قبل عام في نفس المؤتمر من الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا. وقالت السيدة هاريس إن الكثيرين تساءلوا في ذلك الوقت عن كيفية استجابة الغرب وما إذا كانت أوكرانيا ستكون مستعدة.

قالت: “اليوم ، بعد مرور عام ، نعلم أن كييف لا تزال واقفة”. “روسيا ضعيفة ، والتحالف عبر الأطلسي أقوى من أي وقت مضى.”

لكن تصريحاتها أكدت الفظائع التي حدثت في أوكرانيا في غضون ذلك ، مستشهدة بصور الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أماكن مثل بوتشا وماريوبول.

قالت السيدة هاريس إن تصرفات روسيا في أوكرانيا هي “اعتداء على قيمنا المشتركة” ، واصفة كيف نفذت القوات الروسية “أعمال قتل مروعة” وتعذيب واغتصاب وترحيل في “هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين. “ وأشارت نائبة الرئيس إلى تجربتها بصفتها مدعية بالقول “لقد فحصنا الأدلة و” ليس هناك شك “في أن روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.