دول مجموعة السبع تندد بـ"السلوك غير المسؤول" لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيا

واكدت دول مجموعة السبع، الولايات المتحدة والمانيا واليابان وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وكندا، أنها "تدين (ما حصل) بأكبر قدر من الحزم"

نددت دول مجموعة السبع السبت بـ"السلوك غير المسؤول" لكوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات. وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك اثر اجتماع في ميونيخ إن "السلوك غير المسؤول لكوريا الشمالية يستدعي ردا موحدا من المجتمع الدولي، يشمل إجراءات جديدة مهمة يتخذها مجلس الأمن الدولي".

والصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ السبت هو الأول منذ سبعة أسابيع، ويأتي في وقت تستعد واشنطن وسيول لإجراء تدريب عسكري مشترك. ورجحت طوكيو أن يكون الصاروخ قد سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة. واكدت دول مجموعة السبع، الولايات المتحدة والمانيا واليابان وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وكندا، أنها "تدين (ما حصل) بأكبر قدر من الحزم".

واضاف الوزراء أن "هذا الفعل يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الامن الدولي ويهدد السلام والامن الاقليميين والدوليين".

وطالبت مجموعة السبع التي تترأسها اليابان هذا العام "كوريا الشمالية بإلحاح بأن تفي تماما بكل التزاماتها النابعة من قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة". ودعت "كل الدول الى ان تطبق في شكل كامل وفاعل كل قرارات مجلس الأمن الدولي".