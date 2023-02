ادعت الشابة البولندية، جوليا فوستينا، أن لديها دليلين يؤكدان أنها الطفلة البريطانية "مادلين ماكان" التي اختفت مساء 3 مايو/آيار 2007 من سريرها حين كان عمرها 3 سنوات، حيث كانت تقضي عطلة مع والديها وشقيقتيها التوأمين في منطقة "الغارف" المعروفة كمنتجع سياحي ساحلي بالجنوب البرتغالي، وللآن لا يظهر لها أي أثر.

وحاولت الشابة البالغة من العمر 21 عامًا - في حين أن مادي ، المولودة في مايو 2003 ، ستبلغ 19 عامًا فقط - إثبات هويتها بصور عرضتها في فيديو بثته في الإنترنت لتقنع 171 ألفاً يتابعونها فيه، أنها "مادلين ماكان" المفقودة، وأهم الصور اثنتان: واحدة لنمش شبيه في ساقها بنمش كان في ساق مادلين المفقودة، وثانية لعلامة بعينها، كالعلامة التي كانت في عين الطفلة تماماً، ولتأكيد تصريحاتها، طلبت المساعدة لإجراء اختبار الحمض النووي.

وطلبت الشابة البولندية، عبر مواقع التواصل مساعدتها للاتصال بوالدي الطفلة، وقالت "أعتقد أن بإمكاني أن أكون ابنتهما، وكل ما أحتاجه هو اختبار الحمض النووي"، وأضافت أنها "سعت للاستعانة بالسلطات، لكنها تجاهلتها، لذلك لجأت إلى الإنترنت لتكشف عن هويتها وتقص روايتها، معترفة بوجود خطأ بعمرها المسجل حالياً، وهو 21 سنة بدلاً من 19 الحقيقي".