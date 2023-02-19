الامارات تبلغ الأمم المتحدة: قرار إدانة المستوطنات لن يطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي الاثنين

جاء بحسب تقرير "والا" اثر وساطة أمريكية مكثفة وضغوطات من إدارة بايدن بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

أبلغت الإمارات العربية الأمم المتحدة أنه لن يتم التصويت الاثنين على مشروع القرار "الذي يطالب "بوقف فوري وكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" ، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز.

وجاء في المذكرة " إنه بالنظر إلى المناقشات الإيجابية بين الطرفين، نعمل حاليا على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بتوافق الآراء". وبناء على ذلك، لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار يوم الاثنين".

وكان موقع "والا " العبري نقل بوقت سابق عن مصدرين إسرائيليين مطلعين إنه بوساطة أمريكية وبعد ضغوطات من إدارة بايدن توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على تفاهمات حول خفض التوتر والتصعيد في الضفة الغربية، في إطاره سيعلق الطرفان على مدار عدة أشهر خطوات أحادية.

بحسب التقرير، مارس الأمريكيون ضغوطات كبيرة لدفع التفاهمات بسبب المخاوف من اندلاع تصعيد في شهر رمضان وعيد الفصح في حال تواصل التوتر الحالي، الأمريكيون يريدون منع التصويت في الأمم المتحدة حتى لا يضطروا لاستخدام حق النقض على القرار الذي يعكس موقفهم بخصوص المستوطنات.

أيضا لدى الأمريكيين مخاوف من أن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حتى لو لم يستخدموا ضده حق النقض سيؤدي الى تصعيد.

في إطار التفاهمات، الفلسطينيون لن يدفعوا للتصويت في مجلس الأمن على القرار ضد الاستيطان وسيكتفون بنتيجة إعلانية وغير ملزمة لـ"بيان رئاسي" من جانب مجلس الأمن الدولي بالقضية الإسرائيلية- الفلسطينية والتي يصدرها منذ سبع سنوات.

وبحسب مصدرين، إسرائيل التزمت من جانبها بتعليق المصادقة على التخطيط وبناء مستوطنات إضافية لعدة أشهر، وتعليق لعدة أشهر هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعليق لعدة أشهر إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المناطق "ج" بالضفة الغربية وخفض مداهمات الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية.

وقال مسؤول سياسي ردا على ما ورد أعلاه، إنه لا يوجد اي تفاهمات، وكافة مخططات البناء استنفدت في اجتماع مجلس التخطيط الأعلى الأسبوع الماضي، ولم تكن هناك نية لعقد المجلس مجددا خلال الأشهر الثلاثة القادمة. في حين قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للموقع :"وزير الخارجية انتوني بلينكن أجرى مباحثات هاتفية مع كلا الطرفين خلال الأيام الأخيرة ووضعت أفكار ملموسة على الطاولة. مستشارو بلينكن أجروا ايضا اتصالات مكثفة مع الاسرائيليين والفلسطينيين ونع دول أخرى في المنطقة. يمكن للأطراف أن يقدموا تفاصيل التفاهمات بينهم".