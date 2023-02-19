تقرير: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرصدون يورانيوم مخصب بـ84 في المائة في إيران

قالت الوكالة، إنَّ "هذا الكشف الجديد يؤكد خطر أنَّ الأنشطة النووية غير المقيدة لإيران قد تؤدي إلى أزمة جديدة"

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاعن اثنين من "كبار الدبلوماسيين"، اليوم الأحد، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رصدوا الأسبوع الماضي، في إيران يورانيوم مخصَّب بنسبة 84%، وهي مستويات أقل بقليل من المطلوب لصنع سلاح نووي، وتعدُّ الأعلى التي يتم اكتشافها حتى الآن

وقالت الوكالة، إنَّ "هذا الكشف الجديد يؤكد خطر أنَّ الأنشطة النووية غير المقيدة لإيران قد تؤدي إلى أزمة جديدة"، وتحاول الوكالة الدولية للطاقة توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84٪، وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن.

ويعتبر هذا التركيز أقل بنسبة 6 في المائة فقط عن المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي (90%)، علماً بأن إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة في وقت سابق أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60٪ فقط.

ووفق "بلومبرغ"، فإن المفتشون يسعون إلى تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت المادة عمداً، أو ما إذا كان التركيز عبارة عن تراكم غير مقصود داخل شبكة الأنابيب التي تربط مئات أجهزة الطرد المركزي سريعة الدوران المستخدمة لفصل النظائر، وتعد هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يكتشف فيها المراقبون أنشطة مشبوهة متعلقة بالتخصيب.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير صدر في 3 فبراير/شباط، إيران لإحداثها تغييراً لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة، التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة في منشأة فوردو.

ووجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التغيير خلال عملية تفتيش غير معلن عنها 21 يناير في محطة فوردو لتخصيب الوقود، حيث يكثف المفتشون عمليات التفتيش بعد أن قالت إيران إنها ستوسع التخصيب بشكل كبير.