حيلة ماكرة .. شاب حاول التسلل لبريطانيا داخل تابوت

ادعى المراهق، الذي لم يكشف عن هويته لأسباب قانونية، أنه "دفع 9000 جنيه إسترليني مقابل سفره إلى بريطانيا في سيارة من نوع مرسيدس"

أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن السلطات البريطانية ألقت القبض على مهاجر ألباني مراهق يبلغ (17 عاما)، حاول التسلل إلى البلاد من فرنسا، مستخدما حيلة ماكرة، وأضافت أن "السلطات اعتقلته في تابوت كان موضوعا بسيارة أثناء تفتيشها عن نقطة عبور".

وادعى المراهق، الذي لم يكشف عن هويته لأسباب قانونية، أنه "دفع 9000 جنيه إسترليني مقابل سفره إلى بريطانيا في سيارة من نوع مرسيدس"، وأضاف أمام المحكمة: "دخلت التابوت في محطة خدمة للطرق السريعة في شمال فرنسا. كان عليّ أن أظلّ بالداخل لمدة ساعة على الأقل، ليتجاوز نقطة التفتيش الخاصة بالشرطة".

وفي نفس السياق، ادعى سائق السيارة، الروماني لوسيان رادو ريزي، أنه "لا يعرف أي شيء عن وجود مسافر على متن المركبة التي كان يقودها".

واعترف رزي بتلقيه 4000 جنيه إسترليني لنقل التابوت إلى بريطانيا، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن بحقه لمدة 6 شهور.