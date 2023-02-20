سوريا تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لردع الهجمات الإسرائيلية على أراضيها

يعد هذا الهجوم الذي نُفذ مساء السبت الماضي، هو الأول منذ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في أوائل فبراير/شباط.

حثت سوريا أمس الأحد الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لردع الهجمات الإسرائيلية على أراضيها ومحاسبتها، بعد غارة جوية جديدة على دمشق ألقت السلطات باللوم فيها على إسرائيل والتي تسببت في مقتل ما يصل إلى 15 شخصا.

ويعد هذا الهجوم الذي نُفذ مساء السبت الماضي، هو الأول منذ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في أوائل فبراير/شباط.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا): "في الوقت الذي كانت فيه سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى الدعم الإنساني الدولي في مواجهة الزلزال المدمر الذي تعرضت له، شن الإسرائيليون غارة جوية استهدفت أحياء يسكنها مدنيون". وكالة اخبارية.

ونددت الوزارة بهذا "العدوان" الذي قالت إنه "يشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن في المنطقة ويستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تطول الأحياء السكنية والمرافق والبنى المدنية السورية، وتشكل جرائم حرب موصوفة".

وقالت الخارجية في رسالتها إن "سوريا إذ تلفت انتباهكم إلى هذا العدوان الأخير، تتوقع من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعها ومساءلة ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها".