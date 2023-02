دراسة: العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع "أكثر إنتاجية" للشركات

أكدت دراسة بريطانية، أن الأغلبية العظمى من الشركات المشاركة في تجربة العمل لمدة 4 أيام بالأسبوع، ستلتزم بها بعد تسجيل انخفاضات حادة في معدل إجهاد العمال والغياب، مع الحفاظ إلى حد كبير على الإنتاجية، خلال فترة الدراسة التي استمرت ستة أشهر.

وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فقد شاركت أكثر من 61 مؤسسة بريطانية في الدراسة، تعمل بمجالات مختلفة، مثل البنوك والمطاعم ووكالات التسويق، وقرر 90 في المائة منهم الاستمرار في تجربة عمل الموظفين لمدة 4 أيام، فيما اعتمدت 18 مؤسسة تلك المواعيد بشكل دائم.

وناقش الخبراء فكرة تقليل عدد ساعات العمل التقليدية، التي كانت تعتمد على 40 ساعة مقسمة إلى خمسة أيام، لفترات طويلة، لكن الظروف التي فرضتها جائحة "كورونا" على المؤسسات، دفعت لتجربة تقليل عدد أيام العمل، وتقبل أكبر لأفكار العمل عن بعد.

وفي هذا السياق، قالت الباحثة الرئيسية جولييت شور: "النتائج ثابتة إلى حد كبير عبر أماكن العمل ذات التوجهات المختلفة، مما يدل على أن هذا ابتكار يعمل في العديد من أنواع المؤسسات".

وأجرت بعض الشركات في الولايات المتحدة وكندا مؤخراً برنامجاً تجريبياً للعمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع، تحت إشراف منفذي الدراسة في المملكة المتحدة، كما تجرى تجارب مماثلة في أستراليا والبرازيل وأماكن أخرى.