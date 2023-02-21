إسرائيل لن تسلم القاضي المكسيكي السابق توماس زيرون المشتبه بتورطه بقضية اختفاء الطلاب الـ43

جاء هذا بسبب عدم وجود اتفاقية تسليم مطلوبين بين المكسيك وإسرائيل

من المحتمل ألا تسلم إسرائيل إلى المكسيك توماس زيرون، قاضي التحقيقات السابق في وكالة التحقيقات الجنائية في البلاد بسبب الاشتباه بتورطه بقضية اختفاء 43 طالب مكسيكي في عام 2014.

وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار إلى صحيفة "نيويورك تايمز" بأن زيرون الذي قاد تحقيقات الوكالة في هذه القضية، يختبأ في إسرائيل منذ ثلاث سنوات بعد تحقيقات تجري ضده .

وتدعي السلطات المكسيكية أن زيرون قام بتعذيب شهود وقام بتشويش أدلة خلال التحقيقات حول اختفاء الطلاب، حيث تعتقد السلطات أنهم قتلوا جميعا خلال الحدث، محامية زيرون تنفي كافة الشبهات ضده.

ساعد توماس زيرون السلطات بالتحقيقات، وفي غضون أسابيع سلمت السلطات استنتاجاتها والتي خلصت إلى أن الشرطة المحلية سلمت الطلاب إلى تجار مخدرات قتلوهم وألقوا بقاياهم المحترقة في نهر، بعد فترة فقدت هذه الرواية المصداقية بنهاية المطاف حيث اكتشفوا أن الحكومة تلاعبت بالأدلة وحصلت على الشهادات عن طريق التعذيب.

وترك زيرون منصبه عام 2016، بعد حصول المحققين على مقطع فيديو يظهر زيرون وهو يتعامل مع أدلة قالت السلطات إنها لم تسجل أبدا.

وتكمن الصعوبة بتسليم إسرائيل زيرون الى عدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين بين البلدين، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن إسرائيل لم تعد أبدا أي شخص إلى دولة لم يكن لديها اتفاق دائم معها.