عالم الزلازل الهولندي يحذر: الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الوشيك "سيكون حرجا"

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في تغريدة على حاسبه على تويتر، اليوم الخميس، من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير/شباط الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الوشيك سيكون حرجاً.

