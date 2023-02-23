عالم الزلازل الهولندي يحذر: الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الوشيك "سيكون حرجا"

فرانك هوغربيتس:"قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير/شباط الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس"

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في تغريدة على حاسبه على تويتر، اليوم الخميس، من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير/شباط الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الوشيك سيكون حرجاً.

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وأعاد هوغربيتس التغريد بفيديو من حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، مؤكداً احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير/شباط الجاري، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الوشيك، واصفاً إياه بأنه "سيكون حرجاً".

وصادفت من جديد تنبؤات عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس الواقع بزلزل آخر هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

وكان العالم الهولندي، قد نشر، الاثنين المنصرم، تنبؤ الهيئة التي يتبعها والتي جاء فيها: "قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (مجمعة) في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22". وعلّق بالقول: "نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها".

وكان التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في" CCTV، قد أعلن نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغ يانغ الصيني.