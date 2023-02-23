تصويت في الأمم المتحدة على مشروع قرار يدعو لانسحاب روسيا من أوكرانيا

من المتوقع أن يتم التصويت بعد النقاشات التي استؤنفت اليوم الخميس

عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على قرار يدعو مجددا إلى "انسحاب فوري" للقوات الروسية، وتأمل كييف وحلفاؤها الحصول على أوسع دعم له.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا من منصة قاعة الجمعية العامة في أول أيام النقاشات، أمس الأربعاء، "إنني أناشدكم: هذه لحظة حاسمة لإظهار الدعم والوحدة والتضامن".

AP Photo/Emilio Morenatti مدنيون ينعون خلال جنازة في كالينيفكا ، أوكرانيا.

وأضاف "لم يكن الخط الفاصل بين الخير والشر واضحا في التاريخ الحديث كما هو اليوم. دولة تريد البقاء وأخرى تريد القتل والتدمير". من المتوقع أن يتم التصويت بعد النقاشات التي استؤنفت في الساعة العاشرة صباحًا (15,00 ت غ) الخميس.

وتأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يحصل النص على عدد أصوات يساوي على الأقل ما حصده القرار الذي يدين ضم روسيا مناطق أوكرانية في تشرين الأول/أكتوبر، وقد دعمت حينذاك 143 دولة النص.

هذا القرار "رمزي" قبل كل شيء، وفق المحلل في "مجموعة الأزمات الدولية" ريتشارد غوان الذي يؤكد في الآن نفسه أنه سيفاقم عزلة روسيا ويساهم في "تقويض مزاعم بوتين بأنه يقود تحالفا واسعا مناهضا للغرب".

ويشدد مشروع القرار غير الملزم على "التمسك" بـ"وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا" و"يطالب" روسيا بـ"الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية داخل حدود البلاد المعترف بها دوليًا"، في إشارة إلى المناطق التي أعلنت ضمّها.