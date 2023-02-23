زيلينسكي يؤكد رغبته بمناقشة خطة السلام الصينية مع بكين

ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامناً مع الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه يريد أن يناقش مع بكين خطة السلام الصينية لأوكرانيا، معتبراً أن مشاركة هذا الشريك الوثيق لموسكو "إيجابية"، لكنه أوضح أنه لم يطلع على الوثيقة بعد.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "نرغب في عقد اجتماع مع الصين. إنه في مصلحة أوكرانيا اليوم".

وأضاف "أن تبدأ الصين بالتحدّث عن أوكرانيا وأن ترسل بعض الإشارات نقطة إيجابية جداً"، موضحاً أنه لم يتمكن "حتى الآن" من الاطلاع على خطة السلام الصينية وعليه فإن "من السابق جداً لأوانه تقييمها".

تسعى الصين منذ بضعة أسابيع إلى أداء دور الوسيط في الصراع الأوكراني، متحدثةً علنًا عن خطة - غامضة جدًا في الوقت الحالي - بهدف إيجاد حل سياسي.

ووعدت بكين بالإعلان عن اقتراحها هذا الأسبوع، تزامناً مع الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.