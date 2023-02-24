البروفيسور الإسرائيلي الذي اعتقل في قبرص لـ نتنياهو: "تسليمي للولايات المتحدة خطر على حياتي"

بروفيسور إسرائيلي: أمريكا تحاول دفني

سيُحضر البروفيسور غال لوفت، الذي اعتقل يوم الخميس الماضي في لارنكا بقبرص، إلى جلسة استماع في محكمة قبرصية بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة يوم غد (الجمعة).

وعشية جلسة الاستماع، اتصل بالحكومة الإسرائيلية من خلال مكتبه عن طريق المحامي مردخاي تسيبين، وادعى التآمر ضده: "الاتهامات الموجهة لي باطلة ومنحازة. لم أقم أبدًا بتداول أسلحة أو نفط ولم أكسب فلسًا واحدًا من مثل هذه المعاملات ".

وأضاف المحامي في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، أن دافع الاعتقال سياسي، وأنه محاولة لتحييده بسبب المعلومات التي قدمها في عام 2019 في قضية الفساد المزعوم التي تورط فيها هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي". وتم إرسال رسالة لوفت إلى وزير الخارجية إيلي كوهين ووزير الأمن يوآف جالانت ووزير القضاء ياريف ليفين وقسم الإدارة الدولية بوزارة القضاء.

ولوفت (56)، متخصص في الأمن والطاقة ويعمل كرئيس لمعهد أبحاث تحليل الأمن العالمي في واشنطن، وتم اعتقاله في قبرص بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول، في مطار لارنكا الدولي، بينما كان يخطط للعودة إلى إسرائيل.

ومذكرة التوقيف بحقه، صادرة بناء على طلب من الولايات المتحدة، تنص على أنه "مطلوب بتهم تتعلق بتصدير أسلحة إلى ليبيا والصين".

وقال المحامي تسيبين إنه يخشى تسليم موكله، إلى الولايات المتحدة، لأن لا أحدا يعرف كيف ستنتهي الإجراءات، مضيفا "عندما يكون هناك دافع سياسي لا يقوم الإنتربول بعملية التسليم، أو عندما يكون هناك خطر الموت. لا أريد أن أقول إنه في خطر مميت، لكنه في خطر كبير. إذا أثبتنا أن ذلك نابع من دوافع سياسية، فلن تسلمه قبرص".

ويخضع هانتر بايدن، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية "بوريسما"، لتحقيقات فيدرالية منذ عام 2018، تتعلق بكيفية استخدامه النفوذ السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا.