البنتاغون: "وزير الدفاع الأمريكي سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط في نهاية هذا الأسبوع"

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيزور الشرق الأوسط في زيارة تستغرق عدة أيام، في نهاية هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن "وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن سيغادر الولايات المتحدة في زيارة مخططة تستغرق عدة أيام إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأضاف رايدر، بدون الإشارة إلى الدول التي سيزورها أوستن، إن "الرحلة ستسمح للوزير بالاجتماع مع القادة والعديد من الدول الشريكة وذلك لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه منطقة الشرق الأوسط".

وتابع رايدر في مؤتمر صحفي، إن "المحادثات ستركز أيضًا على سبل العمل عن كثب لزيادة الأمن والاستقرار الإقليميين وردع التهديدات المحتملة".