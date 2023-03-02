ماكرون يؤكد في أول أيام جولته الإفريقية طيّ صفحة الماضي مع القارة

ويحمل مصطلح "فرنسا-إفريقيا" دلالات سلبية، إذ يُستعمل لوصف العلاقات المعقّدة التي ربطت فرنسا بمستعمراتها السابقة بعد استقلالها

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الغابون، اليوم الخميس، على طيّ صفحة الماضي مع أفريقيا، مشدّدا في أول أيام جولته في المنطقة على أنّ فرنسا صارت "محاوراً محايداً" في القارّة.

وقال ماكرون أمام الجالية الفرنسية في الغابون "انتهى عصر فرنسا-إفريقيا هذا، وأحيانًا يتكون لدي شعور بأن الذهنيات لا تتطور بوتيرة تطورنا نفسها عندما أقرأ وأسمع وأرى أنّه ما زالت تُنسب لفرنسا نوايا ليست لديها، لم تعد لديها".

وأضاف "يبدو أيضًا أنه ما زال مُتوقعًا منها (أن تتخذ) مواقف ترفض اتخاذها وأنا أؤيد ذلك تمامًا. في الغابون كما في أي مكان آخر، فرنسا محاور محايد يتحدث إلى الجميع ولا يتمثل دوره في التدخل في المنازعات السياسية الداخلية".

ويحمل مصطلح "فرنسا-إفريقيا" دلالات سلبية، إذ يُستعمل لوصف العلاقات المعقّدة التي ربطت فرنسا بمستعمراتها السابقة بعد استقلالها.

واتّهمت المعارضة الغابونية الرئيس الفرنسي بأنّه من خلال زيارته يهدف إلى إظهار التأييد للرئيس علي بونغو فيما تستعد الغابون لتنظيم انتخابات. لكنّ ماكرون قال "لم آت لتنصيب أي شخص. لقد جئت فقط لإظهار صداقتي واحترامي لبلد وشعب شقيق".

وكان ماكرون قال في باريس الاثنين إنّ عصر الحديقة الخلفية لفرنسا في غرب إفريقيا انتهى، ودعا إلى شراكات جديدة في القارة بعيدًا عن العلاقات المبهمة وعن دعم القادة الحاليين.

وكرّر ماكرون الإثنين رغبته في "بناء شراكة متوازنة" و"العمل على القضايا المشتركة" مع بلدان القارة، سواء تعلق ذلك بالمناخ والتنوع البيولوجي أو التحديات الاقتصادية والصناعية للقرن الحادي والعشرين.

ويشارك ماكرون بعد ظهر الخميس في نقاشات مع منظمات غير حكومية وباحثين ونحو عشرة من رؤساء دول المنطقة في إطار "قمة الغابة الواحدة" (وان فورست ساميت) المخصّصة لحماية الغابات الاستوائية.

وقال ماكرون في تصريحات افتتاحية "نقوم بالكثير من القمم بعيدا في كثير من الأحيان عن أكثر البلدان المعنية، نقول فيها جميعًا إننا سندفع مليارات اليورو... وعندما نذهب إلى البلدان المعنية نسأل أين ملايين اليورو التي لم تصل بعد".