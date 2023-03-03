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الولايات المتحدة: إن احتمال توفير الصين أسلحة لروسيا "لا يزال مطروحا"

i24NEWS - AFP

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الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقفان لالتقاط صورة قبل محادثاتهما في بكين ، الصين ، الجمعة 4 فبراير 2022.
(Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقفان لالتقاط صورة قبل محادثاتهما في بكين ، الصين ، الجمعة 4 فبراير 2022.

ونفت بكين بشدة هذه المزاعم التي جاءت في بادئ الأمر على لسان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ليست لديها "مؤشرات على أن (الصين) اتخذت قرار" توفير أسلحة لروسيا لكن هذا الاحتمال "يبقى مطروحا".

وقال جون كيربي خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "نعتقد أن هذا القرار لن يكون في مصلحة الصين وسمعتها الدولية" مضيفا "عبرنا عن قلقنا للصينيين".

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وتحذر الولايات المتحدة الصين من تقديم دعم عسكري فتاك لروسيا وهو ما يقول خبراء إن من شأنه تغيير قواعد اللعبة في الصراع في أوكرانيا الذي دخل عامه الثاني ولا تلوح في الأفق أي تسوية له.

ونفت بكين بشدة هذه المزاعم التي جاءت في بادئ الأمر على لسان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

ودعا المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يستقبله الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، الصين الخميس إلى عدم إمداد "المعتدي الروسي" بالسلاح، بينما حضت باريس بكين على "الحذر".

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