المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "يجب على إيران أن تكون شفافة بشأن برنامجها النووي"

أضاف رافائيل غروسي، أن الاجتماعات مع إيران تجري "في أجواء عمل جادة وبصراحة وتعاون"

شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في اليوم الثاني من زيارته إلى طهران، على ضرورة أن تكون السلطات الإيرانية واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي.

وقال رافائيل غروسي، في مؤتمر صحافي مشترك، اليوم السبت، بعيد لقائه لليوم الثاني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "الوكالة تتطلع لتعاون طهران من أجل توفير ضمانات بشأن برنامجها النووي".

وأضاف رافائيل غروسي، أن الاجتماعات مع إيران تجري "في أجواء عمل جادة وبصراحة وتعاون"، مؤكدا أن "أي هجوم عسكري على المنشآت النووية بالعالم مرفوض ويتعارض مع القانون الدولي، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية والأميركية".

من جانبه، رأى إسلامي أن "هناك من يعمل على توتير العلاقات بين بلاده والوكالة الدولية".

يشار إلى أن أهمية زيارة غروسي لطهران تكمن في أنه اعتمادا على نتيجتها ستقرر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستقدم مشروع قرار يدين إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية، الذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل في فيينا.

لاسيما بعد أن كشف تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية، العثور على جزيئات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 83,7%، أي أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، في مصنع فوردو الواقع تحت الأرض على مسافة 100 كيلومتر جنوب العاصمة طهران.