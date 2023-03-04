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إيران ستعيد تشغيل كاميرات مراقبة وزيادة متوقعة في عمليات التفتيش

i24news

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تُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها مكتب الجيش الإيراني في 24 أغسطس / آب 2022 طائرات بدون طيار انتحارية (كاميكازي) خلال تدريبات بطائرة بدون طيار استمرت يومين في مكان مجهول في إيران.
IRANIAN DEFENCE MINISTRY / AFPتُظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها مكتب الجيش الإيراني في 24 أغسطس / آب 2022 طائرات بدون طيار انتحارية (كاميكازي) خلال تدريبات بطائرة بدون طيار استمرت يومين في مكان مجهول في إيران.

غروسي: إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة وزيادة عمليات التفتيش

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اثر عودته من طهران السبت، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

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وقال غروسي للصحافيين في مطار فيينا "توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة"، مضيفا أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو حيث اكتُشفت مؤخرا جزيئات يورانيوم مخصبة إلى مستوى قريب من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.

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