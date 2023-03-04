موظف القنصلية الاسرائيلية في نيويورك متهم بمحاولة قتل: هاجم بجرة وتسبب في نزيف في المخ

موظف في بعثة وزارة الأمن في نيويورك، متهم بمحاولة قتل بعد أن هاجم رجلًا يبلغ من العمر 42 عامًا سبع مرات بإبريق زجاجي خارج ملهى ليلي في سوهو

يوناتان ميمون، الموظف في بعثة وزارة الأمن في نيويورك، متهم بمحاولة قتل بعد أن هاجم رجلًا يبلغ من العمر 42 عامًا سبع مرات بإبريق زجاجي خارج ملهى ليلي في سوهو، في مانهاتن. ميمون هو نجل سكرتير الحكومة السابق يسرائيل ميمون.

بدأ تنفيذ الاعتداء بعد أن غادر ميمون نادي "الإنجيل" في 26 شباط. وبحسب التهمة، فقد كسر نافذة سيارة أجرة مرت بجواره، ثم بدأ في مهاجمة الرجل بإبريق سعة 1.75 لتر. طرقت الضحية على الأرض من الضربة الأولى، لكن ميمون استمر في مهاجمته وضربه ست مرات أخرى. وبحسب ما ورد في الهجوم، لم يتوقف عن ضربه إلا بعد تحطم الدورق.

وقال المهاجَم لوسائل الإعلام الأمريكية عن الحادثة التي انتهت بالمستشفى: "التقيت بصديق في النادي استمتعنا ورقصنا". وبحسب قوله، بعد خروجه من الملهى، انتظر سيارة أجرة، ثم هوجم"

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" أن من تعرض للهجوم تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى مصابا بنزيف في المخ وجروح في الجسم. احتاج إلى 13 غرزة في رأسه. تم تسجيل ميمون بكاميرات الأمن قبل الهجوم وبعده، وتظهر الصور التي نشرتها الشرطة أنه عاري القميص ممسكًا بالإبريق المكسور في يده بعد الهجوم.

تم إطلاق سراح ميمون للإقامة الجبرية بكفالة قدرها 25 ألف دولار، ولكن إذا أدين فسيواجه عقوبة بالسجن من خمس إلى 25 عامًا. وقال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك قبل تقديم لائحة الاتهام إن الشبهات "قوية".