تقرير: الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للمضي قدمًا في صفقة "حيتس 3" لصالح ألمانيا

يطالب الأمريكيون بأن يتواصل التطوير المشترك للمنظومة الدفاعية بين كلا البلدين، وألا يمس الإنتاج المرتقب للمنظومات المخصصة لألمانيا بحصة الولايات المتحدة

أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل بالمضي بالصفقة العسكرية الدفاعية "السهم 3" (حيتس) مع ألمانيا، وفقا لهيئة البث الرسمية كان. وكان أولاف شولتس المستشار الألماني قد استلم بلاغا بالأمر حين أجرى زيارة لواشنطن في نهاية الأسبوع.

تمت الإشارة في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى وزارة الأمن الإسرائيلية، استلمها وزير الأمن في حينه بيني غانتس، لمواصلة عملية المصادقة على بيع المنظومة الدفاعية الجوية الإسرائيلية المتقدمة "حيتس 3" إلى ألمانيا.

ويطالب الأمريكيون بأن يتواصل التطوير المشترك للمنظومة الدفاعية بين كلا البلدين، وألا يمس الإنتاج المرتقب للمنظومات المخصصة لألمانيا بحصة الولايات المتحدة.

ويضيف تقرير هيئة البث الرسمية على لسان مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة أنه سيكون بالإمكان في إطارها وضع القدرات الدفاعية في خدمة دول الناتو الأخرى، وقد يتم وضع قاذفات صواريخ في أماكن شرق أو جنوب ألمانيا. من جانب آخر، فإنه من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الصفقة خلال رحلته إلى برلين في غضون عشرة أيام.