ما فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين بلينكن والرئيس الفلسطيني قبل اجتماع العقبة؟

محمود عباس، ابلغ بلينكن رفضه أي مماطلة او تأخير او تأجيل، و كان حاسما في هذا الطلب، فيما وعد بلينكن بان تبذل الإدارة الأمريكية جهودا لتحقيق هذا الطلب

كشفت صحيفة "رأي اليوم"، نقلا عن مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب خلال مكالمة هاتفية أجرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل اجتماع العقبة في الأسبوع الأخير من شهر فبراير/شباط الماضي، وقف الإجراءات أحادية الجانب الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الضفة، وتشمل وقف الاستيطان والاعتقالات ومصادرة الأرض والتهجير والاقتحامات للمدن والقرى واقتحام المسجد الأقصى، ومصادرة أموال الضرائب وغيرها من الانتهاكات اليومية.

وأضافت المصادر أن محمود عباس، ابلغ بلينكن رفضه أي مماطلة او تأخير او تأجيل، و كان حاسما في هذا الطلب، فيما وعد بلينكن بان تبذل الإدارة الأمريكية جهودا لتحقيق هذا الطلب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه "لا يستطيع إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي على الاستجابة"، في المقابل كان طلب بلينكن أمرين: "الأول سحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار المقدم ضد إسرائيل في مجلس الأمن، وقبول السلطة حضور اجتماع العقبة".

كما قدّم الوزير بلينكن، في المكالمة الهاتفية، جملة من الحوافز للرئيس عباس، ومن ضمنها الافراج عن أموال “المقاصة”، إعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس، وترتيب زيارة للرئيس أبو مازن للبيت الأبيض خلال هذا العام وعقد لقاء مع الرئيس جو بايدن.

الرئيس الفلسطيني علق بأنه غير مهتم بزيارة البيت الأبيض، واكد للوزير بلينكن ان "الإدارة الامريكية هي الوحيدة التي تستطيع وقف إسرائيل، وأنهم إذا قالوا لنتنياهو توقف فأنه سوف يتوقف".

وكان تقرير أردني، قد أفاد أن الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني اتفقا، بعد مناقشات شاملة وصريحة في اجتماع العقبة، على ضرورة خفض التصعيد، واستعدادهما للعمل على منع المزيد من العنف، وعلى تجميد البناء في الضفة الغربية لمدة 4 أشهر.