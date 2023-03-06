الأمير هاري وزوجته ميغان يتلقيان دعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز

قال المتحدث باسم الأمير هاري لـ "سي إن إن"، "يمكنني أن أؤكد بأن هاري وميغان تلقيا ايميل من مكتب جلالة الملك يتعلق بالتتويج"

تلقى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعد طول انتظار، الدعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو/أيار المقبل، ولكن لغاية الآن لم يؤكد الثنائي حضورهما.

وقال المتحدث باسم الأمير هاري لـ "سي إن إن"، "يمكنني أن أؤكد بأن هاري وميغان تلقيا ايميل من مكتب جلالة الملك يتعلق بالتتويج"، وأضاف بما معناه: "لكننا لن نكشف عن قرار فوري عن ان كان هاري وميغان سيحضران".

وستشهد كنيسة وستمنستر في لندن حفل تتويج تشارلز وزوجته كاميلا في 6 مايو/أيار المقبل، كما ستقام احتفالات على مدى ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد حيث ستتم دعوة العامة للمشاركة فيه.

وكان هناك الكثير من التكهنات ان كان هاري وزوجته سيتلقيان دعوة من الملك تشارلز لحضور حفل التتويج، ووسط التوتر الذي يسود علاقة هاري وزوجته بالعائلة الملكية.

وكان أكد مصدر لـ"إي تي" بنسخته الأميركية الشهر الماضي بأن تشارلز يريد ولديه إلى جانبه في هذه المناسبة، وقال المصدر بما معناه: "بالتأكيد تشارلز يريد ابنه في حفل التتويج، انها لحظة محورية في حياته. فهو يحب ولديه ويريد هاري معه".