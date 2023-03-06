مؤشر القوة الناعمة لعام 2023 : المغرب يتصدر الدول المغاربية والمرتبة 55 عالميا

الترتيب بناء على مؤشرات تغطي سبع مجالات هي:"الأعمال والتجارة،والحكامة،والعلاقات الدولية،والثقافة والتراث،والإعلام والاتصال والتعليم والعلوم،والأشخاص،والقيم"

تصدر المغرب، باقي الدول المغاربية، في مؤشر القوة الناعمة الذي تصدره شركة "براند فاينينس" البريطانية، في ما حل المغرب في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الإفريقية خلف كل من مصر وجنوب إفريقيا (المرتبة 40 عالميا)، واحتل المرتبة 55 عالميا، من بين 121 دولة، بعد حصوله على 39.2 من أصل مائة نقطة، وجاءت تونس في المرتبة 83 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة 86 عالميا، ولم يشمل التصنيف كلا من موريتانيا وليبيا. (كلما زاد التنقيط إلا وتحسن ترتيب البلد).

وحل المغرب في المرتبة الثامنة في العالم العربي، بعد كل من الإمارات التي جاءت في المرتبة 10 عالميا، والسعودية في المرتبة 19، وقطر في المرتبة 24، والكويت في المرتبة 35، ومصر في المرتبة 38، والبحرين في المرتبة 50، والأردن في المركز 53.

وعادت صدارة المؤشر هذا العام، إلى الولايات المُتحدة الأمريكية، في ما حلت المملكة المُتحدة في المركز الثاني هذا العام، وحلت ألمانيا التي تصدرت مؤشر 2021، في المرتبة الثالثة، وقفزت اليابان من المركز الخامس إلى الرابع، وتراجعت الصين إلى المركز الخامس، بعد أن كانت الرابعة في 2022.

ويتم ترتيب الدول بناء على مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تغطي سبعة مجالات هي: (الأعمال والتجارة، والحكامة، والعلاقات الدولية، والثقافة والتراث، والإعلام والاتصال، والتعليم والعلوم، والأشخاص، والقيم.) وانطلاقا من هذه المؤشرات ترصد شركة براند فاينينس مدى قدرة كل دولة على التأثير في تفضيلات وسلوكيات أطراف متنوعة على الساحة الدولية (الدول الأخرى، المؤسسات والشركات، المجتمعات، الجماهير...) من خلال الجاذبية أو الإقناع، وليس الإكراه.