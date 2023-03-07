واشنطن تكرّم في الثامن من آذار المرأة الإيرانية لشجاعتها في قيادة الاحتجاجات

ستحصل على الجائزة كذلك الأثيوبية ميازا محمد التي أسّست قناة "روها" التلفزيونية، والرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى دانييل دارلان

أعلنت واشنطن الإثنين أنّ الحفل السنوي لتوزيع "الجائزة الدولية للنساء الشجاعات" الذي سيقام في البيت الأبيض الأربعاء سيتخلّله تكريمٌ للمرأة الإيرانية التي قادت حركة الاحتجاجات الواسعة النطاق في الجمهورية الإسلامية.

وبالإضافة إلى النساء الإيرانيات، ستكرّم هذا العام عشر نساء من حول العالم على نضالهن في سبيل حقوق المرأة، من بينهنّ خصوصاً الناشطة الحقوقية الأردنية هديل عبد العزيز، فضلا عن الصحافية الأثيوبية الشهيرة ميازا محمد التي أسّست قناة "روها" التلفزيونية، والرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى دانييل دارلان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ الحفل الذي يُقام كل عام في الثامن من آذار بمناسبة "يوم المرأة العالمي" سيمنح هذا العام النساء والفتيات الإيرانيات جائزة فخرية باسم وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت التي توفيت العام الماضي. وأضاف البيان أنّ السيّدة الأولى جيل بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن سيوزّعان الجوائز خلال هذا الحفل.

وقالت الوزارة في بيانها إنّه "في الأيام التي أعقبت وفاة (مهسا) أميني، خرجت نساء وفتيات إيرانيات إلى الشوارع، وبعضهن خلعن أحجبتهنّ وأحرقنها، وقصصن شعورهنّ". وأضافت أنّ "شجاعتهنّ وتحدّيهنّ ألهم آخرين وأخريات، بمن فيهم رجال وفتية، بالانضمام إليهنّ بأعداد كبيرة".