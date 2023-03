مناورات كبيرة لحلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط

تجري مناورة بحرية كبيرة هذا الأسبوع وسط البحر الأبيض المتوسط بمشاركة أساطيل الغواصات والسفن السطحية من تسع دول في حلف شمال الأطلسي- الناتو، وتتمحور التدريبات حول الحرب ضد الغواصات والسفن السطحية.

وتهدف مناورات "ديناميك مانتا" لتدريب القوات البحرية للدول على التعاون العملياتي في الحرب البحرية، حيث تلعب الغواصات أدوارا في الهجوم والتعرض لهجوم، وكل هذا بالتعاون مع قوات جوية وبرية.

ويشارك في المناورات غواصات من اليونان، تركيا، الولايات المتحدة، وسفنا من كندا واليونان وايطاليا إسبانيا والولايات المتحدة، بما يشمل قوة بحرية لحلف الناتو.

وتشارك في المناورات عدد من طائرات الدوريات لعدة دول. ايطاليا هي الدولة التي تستضيف المناورات وستستخدم السفن والطائرات عددا من الموانئ البحرية والجوية في إيطاليا.

وقريبا ستجري مناورات بحرية مشابهة، لكن في المياه الباردة لجرينلاند وأيسلندا وشمالي انجلترا، مناورات DYNAMIC MONGOOSE في المياه الشمالية.