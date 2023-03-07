أمستردام: وكالة الأدوية الأوروبية قلقة بشأن اقتراح إنشاء بيت دعارة بالقرب من مقرها

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنها "قلقة للغاية من أن يؤدي ذلك إلى خلق مشكلات تتعلق بالسلامة والأمن والإزعاج" لموظفيها وللزوار

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) اليوم الثلاثاء أنها "قلقة للغاية" بشأن اقتراح من مجلس مدينة أمستردام لإنشاء بيت دعارة جديد كبير بالقرب من مقرها في العاصمة الهولندية.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنها "قلقة للغاية من أن يؤدي ذلك إلى خلق مشكلات تتعلق بالسلامة والأمن والإزعاج" لموظفيها وللزوار المندوبين الذين يضطرون إلى المغادرة في وقت متأخر من الليل في أغلب الأحيان.

وأضافت الوكالة التي تخشى من "نفس الآثار السلبية" بالقرب من المبنى أن تغيير موقع منطقة الضوء الأحمر مدفوعة بمخاوف من الإزعاج وتهريب المخدرات والسكر والسلوك غير المنضبط.

وتابعت الوكالة، أنها ستعمل الآن مع المفوضية الأوروبية في بروكسل لنقل الأمر إلى "أعلى مستوى سياسي ودبلوماسي مناسب لضمان بيئة عمل آمنة". وأضافت الهيئة، التي انتقلت من لندن إلى أمستردام في عام 2019 بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنها علمت فقط بالمقترحات من وسائل الإعلام المحلية وتأسف لعدم استشارتها مسبقًا.

وتريد البلدية نقل الدعارة القانونية من منطقة ريد لايت الشهيرة الواقعة في وسط المدينة بسبب شكاوى السكان من الجريمة والسلوك المشاكس من الزوار.

ويقع اثنان من المواقع الثلاثة المقترحة لبيت الدعارة الضخم الجديد بالقرب من مقر EMA في منطقة تجارية في جنوب أمستردام.