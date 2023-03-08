ينس ستولتنبرغ يشير إلى إحراز "تقدم" مع تركيا بشأن انضمام السويد إلى حلف الناتو

ومن أصل 30 دولة في الحلف، وحدهما تركيا والمجر لم تصادقا على انضمام السويد وفنلندا. وموافقة الدول الاعضاء بالاجماع ضرورية لانضمامهما.

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، باستئناف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا، مشيرا إلى احراز تقدم على هذا الصعيد.

و قال ستولتنبرغ ، الذي يجري زيارة إلى السويد تستمر حتى الأربعاء، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن "إنجاز انضمام البلدين إلى الحلف هو أولوية قصوى، ونحن نحرز تقدماً".

وأكد ستولتنبرغ، أن السويد التي تعطل تركيا طلب انضمامها وفت بالتزامات كانت قد قطعتها لأنقرة في مدريد في يونيو/حزيران الماضي، وأن "الوقت حان للانتهاء من عملية المصادقة".

ومن أصل 30 دولة في الحلف، وحدهما تركيا والمجر لم تصادقا على انضمام السويد وفنلندا. وموافقة الدول الاعضاء بالاجماع ضرورية لانضمامهما.

وكانت تركيا أوقفت نهاية يناير (كانون الثاني) المفاوضات وأرجأت خصوصا اجتماعا ثلاثيا كان مقررا في فبراير (شباط) بعد تظاهرات عدة مناهضة لتركيا في ستوكهولم. وستستأنف المفاوضات الخميس في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ «التقيت مؤخرًا الرئيس التركي (رجب طيب) إردوغان، ويسعدني أنه وافق على استئناف الاجتماعات» الثلاثية مع السويد وفنلندا.

وأكد أن «القضية ليست ما اذا السويد ستدخل التحالف بل متى».

وأعلن رئيس الوزراء السويدي أن البرلمان سيعقد جلسة للتصويت مسبقا على الانضمام إلى التحالف.