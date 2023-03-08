ايران وفرت سرا لروسيا حمولة كبيرة من الأسلحة

هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة استخدمتها روسيا في حربها في أوكرانيا

ايران وفرت سرا كميات كبيرة من الذخيرة، الصواريخ وقذائف الهاون لروسيا في حربها في أوكرانيا، وهي تخطط لإرسال المزيد ، جاء هذا بحسب مصدر أمني لـ"سكاي نيوز".

وذكر المصدر أن سفينتي حمولة روسية خرجت من ميناء إيراني في كانون ثاني/يناير عبر بحر قزوين، هذه السفن حملت 100 مليون رصاصة و300 ألف قذيفة، ذخيرة لمنصات إطلاق صواريخ وقذائف الهاون، وقال المصدر إن موسكو دفعت على الذخيرة نقدا.

وبحسب التقديرات، ايران تبعث أسلحة إلى روسيا لمساعدتها على تجديد مخزونها على خط المواجهة في أوكرانيا. وقال إن "روسيا تواصل استخدام ايران كقاعدة خلفية". وقال المصدر إنه برأيه "كلا سفينتي الحمولة اللتين نقلتا الأسلحة من ايران الى روسيا" اطلق عليهم "موسى جليل" و"بجي"، وحملت كليهما العلم الروسي، مالكو هذه السفن رفضوا التعقيب.

وأضاف المصدر إن إحدى السفن خرجت من ايران في 10 كانون ثاني/يناير والثانية في 12 من نفس الشهر، وهي على مايبدو حملت سوية 200 صهريج مليئ بالأسلحة. وبحسب معطيات بحرية، السفن توقفت على شواطئ تركمانستان ليومين، وبعد ذلك واصلت طريقها في بحر قزوين حتى وصلت الى الميناء الروسي استرخان في 27 كانون ثاني/يناير.وفي 3 شباط/فبراير خرجت السفن من الميناء.

وقال المصدر إن "روسيا تدفع ثمن هذه الأسلحة نقدا وبذلك تتجنت العقوبات الغربية وتتجنب أيضا العقوبات على ايران".

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