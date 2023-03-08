وزير الخارجية السعودي:"منفتحون على الحوار مع طهران"

لكنه شدد على أن الاتفاق النووي الإيراني لا يستجيب لمخاوف دول الجوار

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود صباح اليوم زيارة الى لندن، تطرق خلالها الى الاتفاق النووي مع ايران، العلاقات الديبلوماسية بين الولايات المتحدة والمملكة والتوتر الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بن فرحان إن "الاتفاق النووي مع ايران ليس مثاليا، ويجب أن عليه أن يستجيب لمخاوف دول الجوار" لكن مع ذلك عبر عن رغبة للحوار مع الجمهورية الإسلامية مشددا على "أننا منفتحون على الحوار مع طهران".

كما تطرق الوزير السعودي الى التوتر الأمني في الضفة الغربية والقدس بعد العمليات الإسرائيلية في نابلس وجنين وقال "إن موقفنا بالموضوع الفلسطيني واضح، نحن نؤيد استقرار وأمن الفلسطينيين" وبحسب قوله "نحن نواجه احتمال اندلاع أعمال عنف كبيرة، في حل لم يتم حل الموضوع الفلسطيني".

في المقابل تطرق بن فرحان الى العلاقات الديبلوماسية مع الولايات الأمريكية في ظل التوتر الأمريكي والصيني وقال :"إن العلاقات مع البيت الأبيض جيدة جدا، حيث أن الصين هي أحد أكبر حلفائنا بالشؤون التجارية،حيث أنها بوابة العالم".