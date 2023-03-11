ألمانيا: عضو سابق في شهود يهوه يقتل 6 من طائفته خلال جلسة صلاة وينتحر

وكانت إحدى المرأتين حاملا في شهرها السابع، وقد أحصت الشرطة المحلية جنينها من بين الضحايا لتصل حصيلة القتلى إلى سبعة مع منفذ الهجوم

قتل عضو سابق في شهود يهوه ستة أشخاص في مركز لطائفته السابقة التي كان على خلاف معها، في هامبورغ بشمال ألمانيا، قبل أن ينتحر.

ويشتبه في أن الرجل الذي عرّف عنه بفيليب ف. (35 عاما) قتل مساء الخميس خلال جلسة صلاة في المركز أربعة رجال وامرأة وأصاب أخرى، تتراوح أعمارهم بين 33 و60 عاما على ما أوضحت السلطات الجمعة.

وكانت إحدى المرأتين حاملا في شهرها السابع، وقد أحصت الشرطة المحلية جنينها من بين الضحايا لتصل حصيلة القتلى إلى سبعة مع منفذ الهجوم.

وانتحر منفذ الهجوم وهو عضو سابق في طائفة شهود يهوه عانى على الأرجح اضطراب نفسي، في مكان الحادث بعد وصول الشرطة.

وأصيب في الهجوم ثمانية أشخاص أربعة منهم حالتهم خطرة. وأشارت السلطات إلى أن الوصول السريع للشرطة التي وضعت حدا للهجوم، سمح بتفادي خسائر أكبر في الأرواح، إذ كان مطلق النار يحمل الكثير من الذخيرة.