الدنمارك تعلن عن إنهاء حظر بيع الأسلحة للإمارات والسعودية

تابع راسموسن: "يمكنك أن تكون بلدًا يمثل إشكالية في نظرنا، إلا أنه لديك بعض المصالح المشروعة في السياسة الأمنية".

أكدت الدنمارك إنهاء حظر مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة في ضوء عقيدة سياستها الخارجية الجديدة "الواقعية البراغماتية".

وقال وزير الخارجية الدنماركية لارس لوك راسموسن، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكن" المحلية، الخميس، إنه تم رفع الحظر، الذي فُرض على السعودية والإمارات خلال عامي 2018 و2019 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعلى خلفية الحرب في اليمن".

وتابع راسموسن: "يمكنك أن تكون بلدًا يمثل إشكالية في نظرنا، إلا أنه لديك بعض المصالح المشروعة في السياسة الأمنية، وبالتالي فإن خطنا الجديد يتسق مع خطوط الدول الأوروبية الأخرى."

وجدد لارس لوك راسموسن، أن وزارته ستجري تحليلاً دولياً وتقييمات أمنية على أساس سنوي لمنع استخدام الأسلحة الدنماركية ضد سكانها أو في الحروب التي "تنخرط فيها البلدان المعنية بشكل غير لائق".

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الدنمارك لديها أكثر من 200 شركة في قطاع الدفاع.