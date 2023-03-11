بالإحصائيات.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من نشاط زلزالي أقوى

قال هوغربيتس أمس الجمعة، في تغريدة جاء فيها: "نظرًا لأن القمر يتحاذى حاليا مع المشتري، فقد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين"

حذّر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مجددا اليوم السبت، قائلا "مرة أخرى أشارك الإحصائيات مع شرح مفصل: 98 في المائة من الزلازل الكبرى تحدث بالقرب من وقت اقترانات الكواكب (الاصطفاف أو المحاذاة). و74% تحدث في وقت تقارب اثنين أو أكثر من هذه الاقترانات".

وأضاف غربيتس، الذي أصبح نجماً بمواقع التواصل الاجتماعي، في تغريدة أخرى: "وفقًا لهذه الإحصائيات، كان هناك حوالي 70% احتمال حدوث زلزال كبير. لقد وصل إلى ما يقل قليلاً عن 7.0 درجة (6.9) في 4 مارس/آذار، وهو ما يطابق السيناريو التقديري الأول لدينا".

وقال هوغربيتس أمس الجمعة، في تغريدة جاء فيها: "نظرًا لأن القمر يتحاذى حاليا مع المشتري، فقد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين، كما هو موضح في أحدث مقطع فيديو. لكن التقلبات (الجوية) الأخيرة يمكن أن تصبح كبيرة أيضًا في الفترة من 15 إلى 16 مارس".

وتحدث الهزات الأرضية في كثير من الأحيان أكثر من تلك التي تصلنا أنباؤها، وتقدر بحوالي 100 ألف في العام! لكن بعضها يتحول إلى زلزال مدمر يشكّل تهديدا لحياة الإنسان والمباني، وهي التي جاءت على خلفية حركات كبيرة لقشرة الأرض على عمق ضحل فيما لا يتعدى عدد الزلازل الملحوظة أكثر من مئة أو أقل في العام.